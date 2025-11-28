L’AQUILA: CAMION FA VOLARE UN PEZZO D’ASFALTO CHE SFIORA UN PEDONE, SUL POSTO LA POLIZIA LOCALE

L’AQUILA – Un camion in transito ha fatto “schizzare” letteralmente un grosso pezzo di asfalto, del peso di mezzo chilo, vicino ad un passante, che lo ha sfiorato la gamba finendo il volo su un palo della luce. Il fatto si è verificato lungo la strada statale 80 non lontano dal ristorante Acquarello. Pedoni costretti a passare sullo sterrato fuori dal marciapiede per evitare possibili rischi. Sul posto personale della Polizia Locale per i rilievi.

Si tratta di un problema, quello della strada sconnessa che, come ricordano i reidenti, non sembra avere facile soluzione. Da evidenziare che i funzionari e i tecnici del Comune di l’Aquila sono riusciti a trovare circa 900.000euro per sistemare la strada, togliere 23 piante di pinie nello stesso tempo fare la ripiantumazione di 46 lecci che avrebbero dato un nuovo look alla via. Ma c’è stato un ricorso di Italia Nostra ( con la richiesta di vincolo) e il Ministero competente MASAF ha bocciato il tutto. Se si considera, inoltre, l’alta velocità da parte di chi percorre questa strada ignorando i limiti, si evidenzia la pericolosità del tracciato.