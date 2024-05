L’AQUILA: CAMION SI RIBALTA ALLA ROTONDA DI VIALE CORRADO IV, TRAFFICO DEVIATO

L’AQUILA – Incidente questa mattina all’Aquila, alla rotonda dell’incrocio tra viale Corrado IV, via della Croce rossa e via del Beato Cesidio. A ribaltarsi di lato è stato un camion, probabilmente per una manovra errata, senza scontrarsi cioè con altre automobili. Sul posto forze dell’ordine. Il traffico è stato deviato, con inevitabili file, e si sta recuperando il materiale disperso sulla strada che era trasportato dal camion. Lievi ferite, riferiscono gli agenti presenti, per il conducente.

