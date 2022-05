L’AQUILA: CAMPAGNA RIPARTE CON SASSO E LUPI, DOMANI GARAVAGLIA E RONZULLI, GIOVEDI’ SALVINI E BOSCHI

L’AQUILA – Giornata densa di appuntamenti elettorali, quella appena trascorsa, in particolare per la coalizione di centrodestra a sostegno del ricandidato a sindaco Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia.

Dopo la pausa scattata mercoledì scorso, per il lutto e il silenzio per la tragedia dell’asilo di Pile, e per la morte, a soli 4 anni, di Tommaso d’Agostino, è ripartita a pieno regime la campagna elettorale per le amministrative dell’Aquila in programma il 12 giugno.

Tra gli attesi “big” della politica, oggi in città sono arrivati il presidente nazionale di Noi con l’Italia Maurizio Lupi e il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, intervenuto per una serie di incontri elettorali con i vertici regionali della Lega.

Intorno alle 12.30, nel comitato elettorale di piazza Duomo del candidato sindaco Biondi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del coordinatore della Provincia dell’Aquila di Noi con l’Italia, il consigliere comunale di Avezzano Alfredo Mascigrande e dei due candidati del partito presenti nella lista civica “Civici e indipendenti con Biondi sindaco” Giuliana D’Amico e Paolo Colorizio. La conferenza stampa, moderata da Luigi Sigismondi, ha visto anche la presenza del coordinatore regionale per l’Abruzzo di Noi con l’Italia Paolo Tancredi.

“Noi con L’Italia offre il proprio sostegno convinto al sindaco Biondi, innanzitutto per quello che ha fatto. In Abruzzo e nel resto del Paese siamo un pilastro forte del Centrodestra. I nostri candidati saranno nella lista che porta il nome del sindaco”, ha detto il presidente di Nci, Maurizio Lupi, a margine dell’incontro.

“Abbiamo preso questo accordo con lui perché questa è l’idea di fondo della nostra proposta politica nazionale: riattivare un pezzo di società civile di cittadini, di professionisti, di donne e uomini che, anziché stare a guardare dal balcone, vogliono tornare ad essere protagonisti per ridare voce ai moderati. Si riparte dai territori e dalla società civile, si riparte da chi ha a cuore la propria città e il proprio Paese. Per questo L’Aquila e il suo sindaco sono esempi positivi. Qui è ripreso il turismo e sono riprese le attività. Le istituzioni devono avere il coraggio di continuare perché ancora c’è tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta”.

Il sottosegretario di Stato all’Istruzione Rossano Sasso ha incontrato i candidati della lista della Lega e, tra le altre cose, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere della scuola di Pettino-Vetoio, oltre a fare una passeggiata nel centro storico.

“Sono contento di visitare un cantiere che l’Amministrazione Biondi ha di recente iniziato e ancor più contento che la sua squadra, con l’ottimo lavoro dell’assessore della Lega Daniele Ferella che tra le altre cose ha anche saputo intercettare circa 6 milioni di euro per la scuola di Paganica. Gli aquilani sono persone operose, a cui è giusto rivolgere attenzione e risposte”, ha detto Sasso.

Il sottosegretario ha poi sottolineato: “L’Aquila è un capoluogo di regione e l’importanza del risultato elettorale sarà misurato anche a livello nazionale, le donne e gli uomini della Lega in maggioranza hanno fatto un lavoro eccezionale e quindi per i prossimi cinque anni il loro apporto sarà ancora più determinante per portare a compimento l’opera di ricostruzione complessiva”.

Per quanto riguarda il calendario delle visite dei “big”, domani, mercoledì 25 maggio, sarà la volta della senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati, all’Aquila per la presentazione della lista. L’appuntamento è alle ore 12, presso l’Hotel La Dimora del Baco, in località Centi Colella.

In città anche il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, della Lega, che incontrerà cittadini ed operatori, visiterà il centro storico dell’Aquila e alle 15,30 al Palazzetto dei Nobili terrà una conferenza stampa.

Appuntamento più atteso, almeno per gli elettori del centrodestra, sarà poi il ritorno il leader della Lega, Matteo Salvini: giovedì sera, alle 21, l’ex ministro degli Interni nella Villa Comunale terrà un comizio in appoggio ai candidati consiglieri e alla coalizione di Biondi.

Giovedì ore 12 presso il comitato elettorale della candidata del centrosinistra, la deputata dem Stefania Pezzopane in via XX settembre 7 a L’Aquila, sarà presente la deputata Maria Elena Boschi presidente del Gruppo Parlamentare di IV alla Camera e già Ministra dei Rapporti con il Parlamento e le riforme. Saranno con lei la candidata sindaca, il coordinatore regionale IV Camillo D’Alessandro, il coordinatore provinciale Paolo Romano, candidato al Consiglio comunale nella lista L’Aquila Nuova, il responsabile della Lista civica L’Aquila Nuova Silvano Cappelli ed altri.

La Deputata Boschi, alle 10,30 prima della conferenza stampa incontrerà il magnifico rettore Edoardo Alesse e poi farà una passeggiata nel centro storico della città.

Americo Di Benedetto inaugurerà domani i comitati elettorali in via Verdi 9 e in corso Vittorio Emanuele 95.