L’AQUILA: CAMPER CONTROMANO IN VIA VICENTINI, SCHIANTO EVITATO PER UN SOFFIO

L’AQUILA – Evitato per un soffio un frontale a causa di un camper che procedeva contromano. Ancora una volta si è sfiorata la tragedia ieri all’Aquila lungo la trafficatissima via Vicentini dove evidentemente, a prescindere dalla scarsa attenzione del conducente del mezzo, la segnaletica non deve essere perfetta. Forse la segnaletica orizzontale e quella verticale sono poco visibili ed insufficienti. E i rischi sono aumentati dal fatto che le macchine, essendo la strada a senso unico, procedono a velocità elevate.

Si tratta di un tipo di disguido che sta assumendo una frequenza pericolosa e che ha suscitato la protesta di tanta gente consapevole del rischi che si corre e si chiedono misure urgenti prima che sia troppo tardi.