L’AQUILA: CAMPO DA TENNIS E AREA VERDE ABBANDONATI IN VIA GOZZANO. CRITICI I RESIDENTI

L’AQUILA – Ci sono proteste verso il Comune da parte dei residenti aquilani della zona tra Pettino e Cansatessa e aree periferiche vicine per le scene di ordinario degrado cui nessuno pone fine. E’ il caso, per esempio, di un campetto da tennis con area verde completamente abbandonato, che, se ripristinato, farebbe la gioia di tante famiglie con bambini, in via Guido Gozzano. Oppure la mancanza di illuminazione in via Caduti del traforo del Gran Sasso.

