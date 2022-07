L’AQUILA, CAMPO NOMADI E ALLARME FURTI ZONA OVEST: FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO PER 11 PERSONE

L’AQUILA – Diverse roulotte, panni stesi su fili di fortuna, tavolini improvvisati, minori per strada: questo lo scenario apparso ieri pomeriggio ai poliziotti della Questura dell’Aquila intervenuti nella periferia ovest del capoluogo dove era stato improvvisato da alcuni giorni un vero e proprio campo nomadi.

Come si legge in una nota della Questura, alcune segnalazioni al 113 e la ricezione di denunce per furti in abitazioni concentrati tra i quartieri di Pettino e Coppito, hanno indotto il Questore a prendere dei provvedimenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica per i quali sono stati notificati ben undici Fogli di Via, ad altrettanti camminanti anagraficamente residenti in Sicilia, che impongono il rientro nella loro città di residenza entro tre giorni.

È stato necessario l’intervento di due volanti e di personale della Squadra Mobile per arginare le reazioni dei nomadi spalleggiati dalle loro donne presenti nel campo e, una volta riportata la calma, i poliziotti hanno potuto procedere alla notifica dei Fogli di Via informandoli delle conseguenze penali derivanti dall’ inosservanza a quanto loro imposto.

“La prevenzione esercitata dal Questore dell’Aquila, responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, ha evidenziato l’attenzione da parte delle forze dell’ordine ed in particolare della Polizia di Stato al controllo del territorio attraverso quotidiani servizi predisposti da tempo, con l’intensificazione nei fine settimana e nelle zone e nelle ore ritenute a maggior rischio”, si legge ancora nella nota.