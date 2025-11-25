L’AQUILA: CAMPO SPORTIVO DI PRETURO INTITOLATO A STEFANO VITTORINI, A DIECI ANNI DALLA MORTE

25 Novembre 2025 13:25

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – A dieci anni dalla sua prematura scomparsa, la Giunta comunale dell’Aquila ha approvato la proposta del sindaco Pierluigi Biondi di intitolare il campo sportivo di Preturo alla memoria di Stefano Vittorini, figura di riferimento della politica aquilana, già consigliere, presidente del Consiglio comunale, assessore e vicesindaco.

La richiesta è stata sottoscritta dai sindaci e dai presidenti dell’assise civica che si sono susseguiti negli ultimi 30 anni.





Vittorini è anche il padre dell’attuale consigliere comunale Livio Vittorini, presidente della commissione Bilancio.

“L’impianto sportivo di Preturo – ha sottolineato il sindaco Biondi – fu realizzato grazie soprattutto alla determinazione e alla visione di Stefano Vittorini, che seppe essere un punto di riferimento per la comunità locale e per tutto il territorio. È stato un amministratore appassionato, animato da un forte senso del bene comune, capace di interpretare il proprio ruolo con responsabilità e apertura. Lo testimoniano non solo i consensi ricevuti nel corso degli anni, ma anche il rispetto trasversale riconosciutogli da esponenti di diverse aree politiche, che ne apprezzavano l’onestà intellettuale e le qualità umane”.

