L’AQUILA: CAMPO SPORTIVO DI PRETURO INTITOLATO A STEFANO VITTORINI, “ATTO DOVEROSO”

L’AQUILA – Un momento intenso e carico di significato ha accompagnato ieri mattina la cerimonia con cui l’impianto sportivo di Preturo è stato ufficialmente dedicato a Stefano Vittorini, tra le personalità più rappresentative della vita amministrativa aquilana degli ultimi decenni.

L’iniziativa nasce dalla proposta del sindaco Pierluigi Biondi, accolta dalla Giunta comunale lo scorso 25 novembre, e sostenuta da una richiesta firmata dai sindaci e dai presidenti del Consiglio comunale che si sono avvicendati negli ultimi trent’anni, alcuni dei quali presenti all’evento per rendere omaggio a un collega stimato e ricordato trasversalmente.

La cerimonia ha registrato un’ampia partecipazione: accanto al sindaco erano presenti Livio Vittorini, figlio di Stefano e presidente della I Commissione consiliare, i familiari, molti amici, numerosi cittadini e rappresentanti della comunità di Preturo. A questi si sono aggiunti esponenti della politica nazionale, regionale e locale, che con la loro presenza hanno voluto sottolineare il valore del contributo pubblico e umano di Vittorini.

Il momento centrale dell’iniziativa è stato lo scoprimento della targa, accolto da un lungo applauso che ha simbolicamente unito la memoria di un amministratore appassionato alla riconoscenza della città.

“Questo impianto sportivo – ha affermato il sindaco Biondi – porta la firma di Stefano Vittorini, della sua capacità di immaginare soluzioni utili alla comunità e della sua determinazione nel realizzarle. Era un uomo delle istituzioni, animato da un forte senso civico, capace di dialogare con tutti e di farsi rispettare per onestà e correttezza. Dedicargli questo luogo è un atto doveroso, che restituisce visibilità al suo impegno e al suo lascito umano e amministrativo”.