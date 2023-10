L’AQUILA- La tromba d’aria che ieri ha investito L’Aquila ha fatto non solo danni ma si è rischiato anche di grosso: un cancello di ferro dello stadio comunale Fattori, che si affaccia su viale della Croce Rossa, pesante quasi 3 quintali, è stato divelto dalla potenza delle raffiche ed è finito a terra. Per fortuna quando è avvenuto il fatto nessuno si trovava a passare da quelle parti. Anche perchè lì vicino ci sta proprio la sede della Croce Rossa che è molto frequentata.

Sul posto si sono precipitati gli addetti del servizio comunale delle opere pubbliche i quali lo hanno tolto da dove era stato sbalzato mettendo tutto in sicurezza. Laboriose, ovviamente, le operazioni da essi portate e termine con un gru visto il peso del cancello.

In relazione alle raffiche di ieri i vigili del fuoco sono stati protagonisti di decine di interventi soprattutto per la rimozione di alberi e piante spezzati o pericolanti come in via Castiglione ma le operazioni ci sono state in quasi tutta la città anche nei quartieri antisismici come a Bagno dove la copertura di una casa è volata via. Non si hanno notizie, per fortuna, di feriti.