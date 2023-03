L’AQUILA: “CANTASTORIE”, A PIAZZA FONTESECCO RIVIVONO LE VICENDE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

L’AQUILA – Prosegue il calendario degli eventi culturali organizzati dall’associazione Piazza Fontesecco. Sabato 25 marzo, alle ore 18:00, presso la sede di via Buccio di Ranallo n. 55, si svolgerà la presentazione del libro “Cantastorie”, edito da Altaforte Edizioni.

Il volume, opera collettanea frutto di un concorso letterario lanciato proprio tra i lettori della casa editrice, raccoglie testimonianze, sogni e speranze di oggi e di ieri all’ombra della Seconda Guerra Mondiale.

Storie dimenticate, sussurrate per decenni, passate di padre in figlio, di nonno in nipote, riemergono tra le pagine del libro: da El Alamein alla Campagna di Russia, da Fiume alla Repubblica Sociale Italiana.

“Cantastorie” è un doveroso tributo a una grande generazione che con sacrifici, umiliazioni e orgoglio ha preservato la dignità di essere italiano, al di là delle uniformi, dei colori e degli ideali.

L’evento, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, vedrà gli interventi di Lorenzo Cafarchio, responsabile editoriale di Altaforte Edizioni, Carlo Ferdinando de Nardis, autore di uno dei racconti raccolti nel volume, e Stefano Vecchioli, presidente dell’associazione Piazza Fontesecco.