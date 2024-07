L’AQUILA: CANTIERE PER METANODOTTO, MODIFICA MOBILITA’ IN VIA ALDO MORO

L’AQUILA – Il Comando di Polizia Municipale rende noto che è stata emessa un’ordinanza finalizzata alla modifica della viabilità su via Aldo Moro.

Da mercoledì 31 luglio fino mercoledì 14 agosto, per consentire le lavorazioni necessarie al metanodotto, sarà istituito un senso unico di circolazione sul tratto di via Aldo Moro compreso tra i civici 23-31, (all’altezza di un istituto di credito) e l’incrocio con via San Sisto e via Caduti di Via Fani. Il senso di marcia consentito sarà quello in direzione via Caduti di Via Fani/via Beato Cesidio.