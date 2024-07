L’AQUILA: CANTIERI DELL’IMMAGINARIO, ALTRI BIG DA TUTTO ESAURITO. A SAN BERNARDINO ANCHE DE GREGORI

L’AQUILA – I grandi nomi del panorama nazionale animeranno il suggestivo scenario della scalinata di San Bernardino per l’ultima settimana de “I cantieri dell’Immaginario” con diversi concerti che hanno già registrato il sold out: sul palco saliranno D’Argen D’Amico, Francesco De Gregori, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Franceso Renga e Nek.

Da domani, lunedì 29 luglio, a martedì 6 agosto, saranno alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana ad impreziosire il ricco calendario della rassegna estiva, sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, che conta un totale di 34 eventi e 25 giornate di spettacoli, dalla musica classica alla danza e al teatro.

Si comincia domani, lunedì 29 luglio, alle 21:30, con D’Argen D’Amico. Artista inarrestabile e visionario, dopo la straordinaria partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Onda Alta” e l’annuncio del tour in autunno nei teatri, continua a cavalcare l’onda del successo con il tour estivo che fa tappa nei principali festival del Paese. Sul palco insieme a lui i fidati musicisti e collaboratori Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi. Il concerto è a cura del Teatro Stabile d’Abruzzo e Ponderosa Music&Art.

Martedì 30 luglio, alle 19, all’Auditorium del Parco, spazio all’ultimo spettacolo teatrale della rassegna con “Il guardiano” di Harold Pinter. Regia e interpretazione di Roberto Galano e Stefano Angelucci Marino. Scritto nel 1959 e andato in scena nel 1960, “Il guardiano” segna il primo vero successo che Pinter riscuote con il suo teatro. Una metafora limpida ed efficacissima di ciò che investe ognuno di noi oggi. A cura del Tsa/Teatro del Sangro/Teatro dei Limoni.

Sempre martedì 30 luglio, alle 21:30, alla Scalinata di San Bernardino, l’atteso concerto di Francesco De Gregori, uno dei più grandi cantautori italiani. A distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, questa estate De Gregori torna in concerto con la sua band per più di 20 date, portando la sua musica in tutta la penisola. Sul palco, il cantautore romano propone al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. A cura della Società aquilana dei concerti “Bonaventura Barattelli”.

Gli spettacoli di Fabrizio Moro, Giusy Ferreri e Francesco Renga e Nek sono inseriti nell’ambito della sesta edizione di “Nell’ombra della musica italiana” a cura della Società aquilana dei concerti “Bonaventura Barattelli”.

Venerdì 2 agosto, alle 21.30, alla Scalinata di San Bernardino, in scena Fabrizio Moro con “Una vita intera tour”. Durante il live, Fabrizio Moro emoziona il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Sul palco è accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. RTL 102.5 è la Radio Ufficiale del tour promosso da Friends & Partners.

Domenica 4 agosto, alle 21:30, alla Scalinata di San Bernardino, il concerto di Giusy Ferreri, in tour in tutta Italia con il suo “Live 2024”. Dal suo clamoroso esordio del 2008, sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato la sua capacità di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te” .È accompagnata dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Gran finale martedì 6 agosto, alle 21:30, alla Scalinata di San Bernardino, con Francesco Renga e Nek. I due cantautori insieme hanno realizzato l’album “RENGANEK” (Epic / Sony Music): dodici brani, compreso il brano sanremese “Pazzo di te”, eseguiti da entrambi gli artisti. Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di carriera realizzando più di 1900 concerti, 9 partecipazioni al Festival di Sanremo e collezionando singoli di successo: da Raccontami a La tua bellezza, da Angelo (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a Meravigliosa (la Luna) e tantissimi altri.; Nek, Filippo Neviani, ha festeggiato nel 2022 i suoi 30 anni di attività con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tantissimi i successi: da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015.

La rassegna estiva del Comune dell’Aquila è organizzata in collaborazione con gli enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo Emotion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Zeta –, Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, con il coordinamento del TSA.

È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/i-cantieri-dellimmaginario