L’AQUILA: CANTIERI DELL’IMMAGINARIO, DAL 15 MAGGIO APERTURA VENDITA BIGLIETTI ONLINE

L’AQUILA – Saranno disponibili a partire dalle ore 15 di domani, mercoledì 15 maggio, i biglietti per gli spettacoli inseriti nel cartellone della rassegna estiva “I Cantieri dell’Immaginario” organizzata del Comune dell’Aquila in collaborazione con gli Enti Culturali del Territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo Emotion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Zeta, – Accademia delle belle Arti dell’Aquila e Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, con il coordinamento del Tsa.

Sarà possibile acquistare i tagliandi sulla piattaforma Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/i-cantieri-dellimmaginario.