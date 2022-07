L’AQUILA, CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: DOMANI “CAPPUCCETTO ROSSO SHOW”

L’AQUILA – “Non è la solita fiaba con la cara ragazzina che indossa un cappuccio di colore rosso. Prima di tutto perché la cara ragazzina che indossa un cappuccio di colore rosso non c’è, o meglio, dovrebbe esserci ma non si trova! C’è un narratore che non sa cosa narrare, c’è il burattino Arlecchino che non sa cosa inventarsi per intrattenere il pubblico, c’è il pubblico che non vede l’ora di vedere lo spettacolo di Cappuccetto Rosso”.

Per I Cantieri dell’Immaginario dell’Aquila, domani, lunedì 25 luglio, Auditorium del Parco, alle 18, il Teatro Stabile d’Abruzzo e Spazio Rimediato presentano CAPPUCCETTO ROSSHOW racconto spettacolare per bambini con burattini, pupazzi, attori scritto e messo in scena da Simona Oppedisano, Francesco Picciotti, Marco Ceccotti.

Pupazzi costruiti da Francesco Picciotti. Una produzione della Compagnia Brum Brum Grimm – Fiabe Mobili.

“Per fortuna c’è anche Tommy, uno dei Tre Porcellini, lui conosce, più o meno, la Storia di Cappuccetto Rosso e si offre volontario (più o meno) per interpretare il ruolo della bambina pronto (più o meno) ad incontrare una mamma chiacchierona, una nonna con la febbre del sabato sera e un lupo sempre più furbo e affamato”.

Si replica il primo agosto. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.cantieriimmaginario.it