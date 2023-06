L’AQUILA – Si chiude la vicenda dei pagamenti a fornitori ed artisti che hanno lavorato nell’edizione 2022 della rassegna I Cantieri dell’Immaginario.

Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile d’Abruzzo, infatti, convocato dal presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha deliberato, nelle more dell’iter di finanziamento Restart, di saldare le fatture dei fornitori e anticipare i cachet degli artisti coinvolti, contando sullo sblocco in tempi brevissimi degli interi importi.

Si tratta di un’azione che – si legge in una nota -, concordata con l’Amministrazione Comunale, vuole riportare la serenità nella rassegna che anima le serate della città dell’Aquila per l’intero mese di luglio e che vuole mettere gli operatori in condizione di lavorare con la tranquillità necessaria.

Intanto è stata aperta la vendita dei biglietti per gli spettacoli in cartellone nell’edizione 2023, sulle piattaforme CiaoTickets e I-Tickets alle quali si può accedere anche dal sito www.cantieriimmaginario.it e i tanti accessi nel solo pomeriggio di ieri confermano la grande voglia di teatro, musica e danza del nostro territorio.