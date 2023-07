L’AQUILA, CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: IL 18 LUGLIO IN SCENA “ARTURO LO CHEF”

L’AQUILA – Lo spettacolo teatrale “Arturo lo chef”, tratto dall’opera di John Fante, andrà in scena per i Cantieri dell’Immaginario martedì 18 luglio, alle 19, all’Auditorium del Parco dell’Aquila.

Presentato dal Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con il Teatro del Sangro, lo spettacolo è per la regia di Stefano Angelucci Marino, che sarà anche interprete, con la collaborazione di Rossella Gesini per regia e testi, la scenografia di Tibò Gilbert, luci e suoni di Tony Lioci.

“Con grande ironia e semplicità – si legge in una nota – Arturo, irrefrenabile Arlecchino tra i fornelli, racconta la sua storia, l’avventura di un ragazzo che dall’Istituto alberghiero di Villa Santa Maria, sognando di diventare un grande chef, arriverà a lavorare in uno dei più famosi ristoranti di Los Angeles, e da lì, di delusione in delusione, lo ritroveremo a Buenos Aires, in Sud America, nel pieno della ideazione e realizzazione dell’impresa della vita, un ristorante italiano tutto suo”.

“Uno spettacolo di grande impatto emotivo, capace di coinvolgere, di far sognare e sorridere, di commuovere e riflettere sulle difficoltà della vita”, prosegue la nota.

“Si racconta di Villa Santa Maria, ‘la patria dei cuochi’, la passione per i fornelli, degli scontri con i genitori, l’arrivo a Los Angeles, i primi amori, i colleghi e la dura vita di cucina. L’arrivo a Buenos Aires, le vittorie e le sconfitte sulla strada del successo. Arturo in famiglia sente scoppiettare l’idioma abruzzese, idioma che tra i componenti adulti del clan spesso rappresenta il mito dell’origine, il rifugio salvifico, l’identità ri-affermata, mentre per lui, per il giovane cuoco oramai pronto alla conquista del mondo significa solo emarginazione e disprezzo”.

“’Arturo lo Chef’ compie venti anni, il primo allestimento risale al 2003. Questa è l’edizione del ventennale, dove Stefano Angelucci Marino incastra perfettamente il primo Arturo, alle prese con l’esperienza a stelle e strisce, con l’Arturo sudamericano”, prosegue la nota.

I biglietti si acquistano tramite la piattaforma di biglietteria elettronica CiaoTickets, all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/arturo-lo-chef-da-john-fante-laquila senza posto assegnato. I biglietti non sono rimborsabili.