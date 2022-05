L’AQUILA – A tredici anni dal terremoto che ha colpito L’Aquila, ci sono ancora troppi aggregati edilizi che non riescono ad avviare la ricostruzione e così ci si prepara al quinto sorteggio per i commissari che dovranno intervenire nei casi di mancata costituzione del consorzio obbligatorio o mancato conferimento o rinnovo della procura speciale; commissariamento per inerzia dei consorziati; commissariamento per inerzia degli organi del Consorzio; commissariamento per mancato inizio dei lavori nei tempi stabiliti.

Il Comune dell’Aquila ha reso noto che mercoledì 11 maggio verranno sorteggiati i nomi di 16 commissari per altrettanti aggregati.

Nell’avviso il Comune scrive che “il giorno 11 maggio 2022 alle 9,30 negli uffici del front office del Settore ricostruzione privata al piano terra di via Avezzano 11, avrà luogo in seduta pubblica, nel rispetto delle regole dettate dall’emergenza Covid-19, il quinto sorteggio per l’assegnazione di 16 commissari per l’esercizio da parte del Comune, del potere sostitutivo di commissariamento come previsto dalle norme”.

“L’estrazione, seguendo il disciplinare per il commissariamento degli interventi di ricostruzione privata, avverrà digitalmente mediante utilizzo di un generatore di numeri casuali presente sul portale della Regione Emilia-Romagna. Il personale che effettuerà le operazioni utilizzerà una postazione protetta da vetri, mentre chi vorrà assistere in tempo reale all’estrazione dovrà posizionarsi all’esterno dei locali nel rispetto delle misure anti Covid”.