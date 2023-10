L’AQUILA: “CAOS DEHORS IN CENTRO STORICO, SERVONO REGOLE PER LA SICUREZZA”, INTERROGAZIONE PD

L’AQUILA – “Cittadine e cittadini ci segnalano quotidianamente le difficoltà dei mezzi di soccorso ad intervenire in caso di emergenza, bloccati dal posizionamento deregolamentato di tavolinetti e sedie”.

È quanto denunciato in una nota dal Pd dell’Aquila, che ricorda: “Se qualche settimana fa abbiamo denunciato il distacco di un pezzo di puntellamento da Palazzo Carli, in piena ‘zona rossa’ aperta ancora oggi, però, al transito di persone e automobili – e ci chiediamo quante siano le ‘zone rosse’ attraversate quotidianamente con i rischi che si possono immaginare – torniamo oggi a denunciare, e lo avevamo fatto prima dell’estate, i rischi che derivano dalla completa deregulation cui assistiamo rispetto al posizionamento di tavoli e dehors all’aperto”.

“Sia chiaro: riteniamo che i dehors rendano più gradevoli e accoglienti le città, più vivibili i centri storici, ma il loro posizionamento andrebbe opportunamente normato – osserva il Pd -, regolamentato non solo da un punto di vista estetico ma anche della sicurezza, tenendo in debito conto le esigenze dei residenti e la corretta viabilità, garantendo il transito dei mezzi di soccorso e vie di fuga in caso di emergenza. E chi dovrebbe farlo se non l’amministrazione comunale?”.

“La verità è che la giunta Biondi non è ancora riuscita a trovare un equilibrio tra le esigenze di residenti, commercianti avventori, a disciplinare gli accessi e gli stalli per le auto oltre al carico e scarico delle merci – viene sottolineato – Si autorizzi l’istallazione dei dehors, anche in inverno, ma si faccia in sicurezza e con regole certe e condivise”.

“In questo senso, i nostri consiglieri comunali depositeranno una interrogazione all’amministrazione chiedendo se ritengano di aver fatto ciò che le norne prevedono per garantire la sicurezza. Ma chiediamo anche un interessamento di Prefetto e Questore affinché l’apposita commissione comunale verifichi le richieste caso per caso, normando le diverse situazioni”, conclude il Pd.