L’AQUILA: CAOS FONTESECCO TRA CANTIERI E MANCANZA PARCHEGGI, “IMPOSSIBILE VIVERE COSI'”

L’AQUILA – “Una serie infinita di divieti di transito e di sosta, lavori in corso che non ci permettono quasi di uscire di casa per la paura di non ritrovare posto per parcheggiare al ritorno. Da quando siamo rientrati nelle nostro case, dopo il terremoto, non siamo mai stati messi nelle condizioni di vivere serenamente”.

È l’ennesima segnalazione arrivata ad AbruzzoWeb da un gruppo di cittadini residenti in centro storico all’Aquila, in particolare in zona Piazza Fontesecco, dove sono in corso numerosi cantieri.

A complicare la difficile convivenza con i cantieri della ricostruzione, l’ormai nota carenza dei parcheggi, tema al centro di polemiche e anche di scontri nella maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, di FdI, per il quale la Lega ha richiesto anche un tavolo di confronto vista la situazione ormai definita insostenibile per cittadini e commercianti.

“Io abito nei pressi della Corte dei Conti – spiega un residente – I disagi ormai non si contano più, soprattutto per le famiglie con bambini costrette a parcheggiare a centinaia di metri da casa”.

“Fontesecco non è più transitabile in ogni senso di marcia, per i residenti sono a disposizione 10 posti tra piazza San Domenico e piazza Angioina ma, con l’attuale segnaletica, possono parcheggiare anche i non residenti. È impossibile vivere in un centro storico in queste condizioni. Ci spiegassero almeno dove dovremmo mettere le nostre auto”, concludono.