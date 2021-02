L’AQUILA, CAOS PARCHEGGI: “RESIDENTI ‘CACCIATI’ DA OPERAI RICOSTRUZIONE, COMUNE ASSISTE IN SILENZIO”

L’AQUILA – “La ricostruzione dei palazzi del centro storico prosegue con intensità, ma anche fra tante difficoltà logistiche dei residenti e dei commercianti, che si vedono privati di ogni spazio di parcheggio”.

Ad evidenziarlo, in una nota, Lelio De Santis, capogruppo Cambiare Insieme-Idv al Consiglio comunale dell’Aquila.

“Il problema dei parcheggi nel centro storico per chi ha deciso di tornare ad abitarci o ad esercitarvi un’attività commerciale è molto sentito e da tempo sta suscitando la reazione giustificata di tanti cittadini, che non possono parcheggiare nei pressi delle loro abitazioni perché ogni piazza o strada è occupata dai mezzi degli operai e delle ditte impegnate nei lavori di ricostruzione – sottolinea – Il Comune deve trovare il modo di consentire lo svolgimento dei lavori, ma nello stesso tempo anche la possibilità di vivere ai residenti nelle proprie abitazioni in modo dignitoso. Ogni tanto la Giunta comunale annuncia parcheggi qui o lì, ma poi non succede nulla ed i residenti di sentono presi in giro!”.

“Mi permetto di suggerire all’ assessore competente, in attesa di un serio piano dei parcheggi, di risolvere il problema, mettendo a disposizione delle Ditte e degli operai della ricostruzione il mega parcheggio di Collemaggio, attraverso una convenzione con l’Ance. Tutte le maestranze potrebbero utilizzare il suddetto parcheggio come base e trasferirsi con piccoli pulmini delle Ditte sul luogo di lavoro, liberando così tutti gli spazi pubblici. Invito l’assessore a verificare la praticabilità della proposta, che consentirebbe di continuare in sicurezza le attività della ricostruzione ed al contempo di far vivere in serenità i residenti e tutti i commercianti rientrati ne centro storico”, conclude De Santis.

