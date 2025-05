L’AQUILA: “CAOS TRAFFICO PER I PARCHEGGI SELVAGGI ALL’USCITA DA SCUOLA”, LA SEGNALAZIONE

L’AQUILA – Caos all’uscita della scuola media Patini, all’Aquila, dove i residenti lamentano da tempo disagi alla viabilità a causa dei parcheggi “selvaggi” in entrambi i sensi di marcia.

“Un traffico ingestibile quando comincia ad avvicinarsi l’orario di uscita, già dopo le 13 – spiega un gruppo di residenti ad AbruzzoWeb – Le auto dei genitori degli studenti parcheggiate praticamente in mezzo alla strada, a destra e sinistra, impediscono di transitare lungo la salita per via Francia, arrivando praticamente a bloccare la circolazione. Senza neanche pensare a cosa potrebbe succedere in caso di emergenza”.

“Una situazione non più sostenibile, più volte segnalata alla polizia municipale ma, ad oggi, nessun intervento”, concludono.