L’AQUILA CAPITALE CULTURA: 1 MLN PER 22 PROGETTI, L’ELENCO COMPLETO, BIONDI, “E’ UN PRIMO STEP”

L’AQUILA – La giunta comunale ha approvato le proposte di progettualità culturali, contenute nel dossier ‘L’Aquila città multiverso’ e selezionate dal comitato dei garanti, che verranno finanziate attraverso il milione di euro stanziato dal ministero della Cultura.

I progetti culturali individuati sono: ‘Cadere sette volte, rialzarsi l’ottava’ (Fondazione Giorgio De Marchis Bonanni d’Ocre); ‘Uno scintillio nell’ombra. Arte, vita sotterranea, attraversamenti’ (Accademia delle Belle Arti); ‘Recovery sound art’ (Istituzione Sinfonica Abruzzese); ‘L’Aquila immaginaria’ (Teatrozeta); ‘Seminiamo arte’ (Mubaq – Musei dei bambini); ‘L’AquilArthe: la persona al centro’ (Conservatorio Casella); ‘Musica per-formare’ (Società Barattelli); ‘Dimore culturali’ (associazione Angelo De Nardis di Prata); ‘Il contemporaneo risiede all’Aquila’ (associazione Amici dei MU6); ‘L’Orchestra Jazz che vorrei’ (associazione Teatro Opera Project); ‘Tutto il superfluo necessario’ (Associazione di promozione sociale Ricordo); ‘Opera democratica + public program’ (Fondazione Pistoletto); ‘Forme sensibili’ (Gran Sasso Science Institute); ‘Racconti per ricominciare’ (Vesuvio teatro); ‘Sonno Sogno’ (Associazione Xplosiva – club to club); ‘Scuola delle arti e dei mestieri dello spettacolo’ (Teatro Stabile d’Abruzzo); ‘Pre-Texts’ (Artisti per il Matta – Bach center); ‘Intrecci e risonanze’ (Comune di Rieti); ‘Ver sacrum’ (Comune di Rieti); ‘Architetture per spettacolo e intrattenimento ieri e oggi’ (Comune di Rieti); ‘Hackaton Culturale – Ricreare insieme’ (Comune di Rieti); ‘Millenni sulle montagne’ (Comune di Rieti).

“Si tratta – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – del primo step di un percorso con cui daremo attuazione alle iniziative contenute nel dossier di candidatura e grazie al quale ci è stato riconosciuto il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026”.