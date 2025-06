L’AQUILA CAPITALE CULTURA 2026: PUBBLICATO AVVISO PER COMPONENTI ESTERNI COMITATO DEI GARANTI

L’AQUILA – Pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso per l’individuazione dei componenti esperti esterni del Comitato dei Garanti per L’Aquila 2026 Capitale Italiana della Cultura. Il Comitato, come stabilito dalla relativa deliberazione della giunta comunale ai fini dell’individuazione della struttura di governance, svolge funzioni di garanzia e di indirizzo, consultive e di rappresentanza, nell’ambito del programma “L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”, sia con riferimento alle attività ricomprese nel Dossier di candidatura che alla pianificazione culturale complessiva; verifica, inoltre, l’attinenza dei progetti e dei programmi da realizzarsi alle linee guida contenute nel Dossier di candidatura.

Alla manifestazione d’interesse potranno rispondere figure in possesso di adeguate competenze in ambito culturale, con particolare riferimento a idonea esperienza in relazione alla gestione, alla programmazione e alla realizzazione di iniziative nell’ambito del settore scientifico e culturale, progetti editoriali, attività formative, di divulgazione e di ricerca nelle discipline storiche, artistiche e culturali.

I soggetti interessati possono partecipare al presente Avviso trasmettendo la propria manifestazione di interesse mediante compilazione, in ogni parte, del Modello di domanda – Allegato A e della Autodichiarazione come da format – Allegato B, da firmare e trasmettere a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: aqprogettispeciali@comune.laquila.postecert.it, entro e non oltre, pena l’esclusione della domanda, le ore 14.00 del 14 luglio 2025, specificando l’oggetto “Manifestazione di interesse per i componenti esperti esterni del Comitato dei Garanti per L’Aquila 2026”.

Al seguente link tutte le informazioni e la modulistica per aderire all’iniziativa: https://www.comune.laquila.it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1114.html