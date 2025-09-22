L’AQUILA CAPITALE CULTURA: A BIONDI PREMIO ECCELLENZE CULTURALI ITALIANE DI GIARDINI NAXOS

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, ha ritirato ieri a Giardini Naxos, in provincia di Messina, il premio “Eccellenze culturali d’Italia” conferito alla città nell’ambito di Naxoslegge – Festival delle narrazioni, della lettura e del libro.

La cerimonia di premiazione si è svolta in occasione dell’apertura del festival – giunto quest’anno alla XV edizione sotto la direzione artistica di Fulvia Toscano, assessore alla Cultura del comune di centrodestra siciliano, che coinvolge, oltre a Giardini Naxos, anche Messina, Catania e Letojanni, con oltre 60 ospiti tra scrittori, studiosi, artisti e operatori culturali.

“Ricevere a nome dell’Aquila un riconoscimento così prestigioso mi riempie d’orgoglio. Anche questo premio valorizza il percorso di rigenerazione che abbiamo costruito negli anni, ponendo la cultura come motore di sviluppo e di rilancio del territorio, nel passaggio da ‘città terremotata’ a ‘città del terremoto’, fino al traguardo di Capitale italiana della Cultura 2026. Questo riconoscimento parla anche alle aree interne dell’Appennino centrale, di cui L’Aquila è punto di riferimento: la nostra ambizione è continuare a rappresentarle, valorizzando patrimoni, comunità e talenti in una prospettiva nazionale e internazionale”.

Nel contesto della stessa iniziativa sono stati premiati, tra gli altri, Raffaello De Ruggieri, già sindaco di Matera, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina, città proclamata Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, Antonella Corrao, presidente Comitato scientifico Fondazione “Orestiadi di Gibellina”, Antonio Calbi, direttore dell’Istituto italiano di Cultura di Parigi, Giuseppe Carmeni, presidente della pro loco Giardini Naxos, Filippo Grasso, dell’Università di Messina, Paolo Della Sega, consulente di Capitale Italiana della Cultura 2028, Giuseppe Culicchia, scrittore e direttore della Fondazione circolo dei lettori di Torino, Stenio Solinas, scrittore e giornalista, Carlo Muratori, cantante e musicista, Antonio Presti, imprenditore e mecenate.

Il sindaco Biondi ha ricevuto il premio dal sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi.