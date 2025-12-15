L’AQUILA CAPITALE CULTURA: PEZZOPANE, “AMPHISCULPTURE INUTILIZZATA DA 7 ANNI, INCOMPRESIBILE”

L’AQUILA – “La risposta fornita dall’amministrazione comunale alla mia interrogazione sull’Amphisculpture di Beverly Pepper è totalmente insoddisfacente e conferma quanto denunciamo da anni: siamo di fronte a una gestione approssimativa e miope di un patrimonio artistico e culturale straordinario”.

Così la consigliera comunale Stefania Pezzopane, del Partito Democratico, commenta il riscontro ricevuto in Consiglio comunale sull’inutilizzo dell’Amphisculpture all’interno del Parco del Sole, a Collemaggio.

“In Aula ci è stato detto che la struttura non sarebbe idonea all’utilizzo per eventi e che nel 2020 era stato redatto un preventivo di circa 100 mila euro per renderla pienamente funzionale. Anche ammettendo che oggi quella cifra sia raddoppiata – parliamo comunque di 200 mila euro – si tratta di una somma assolutamente irrisoria se confrontata con quanto questa amministrazione spende ogni anno per l’allestimento di palchi temporanei, per gli eventi davanti alla Basilica di Collemaggio e per il ripristino continuo del prato dopo ogni utilizzo”.

“Dal 2018, anno dell’inaugurazione, sono passati sette anni – sottolinea Pezzopane – e in questo arco di tempo si sarebbero potute evitare moltissime spese, investendo una cifra modesta per rendere operativo uno spazio che può ospitare fino a 1800 persone, che non offusca né mette a rischio la Basilica di Collemaggio, che rappresenta un unicum in Italia e nel mondo e potrebbe essere una location di assoluto prestigio per le iniziative legate a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”.

“Parliamo di un’opera donata alla città da una delle più grandi artiste internazionali della land art, Beverly Pepper, collocata in un contesto paesaggistico straordinario e nata all’interno di un progetto di altissimo valore culturale. Uno spazio che, prima ancora dell’inaugurazione ufficiale, ha già ospitato concerti e iniziative di qualità. Con le risorse straordinarie arrivate in questi anni – PNRR, fondo complementare e altri finanziamenti – l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto completare quell’intervento, mettendo finalmente a disposizione della città uno spazio unico al mondo. Non lo ha fatto, preferendo continuare a spendere denaro pubblico per strutture temporanee e lasciando l’Amphisculpture inutilizzata, senza una vera tutela e nel degrado”.

“Questa vicenda è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità della maggioranza di centrodestra di valorizzare le bellezze e le potenzialità dell’Aquila. Continueremo a incalzare l’amministrazione affinché si assuma finalmente la responsabilità politica e amministrativa di questa scelta incomprensibile”, conclude Pezzopane.