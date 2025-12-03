L’AQUILA CAPITALE CULTURA: SALA GREMITA MA GRANDI ASSENTI, SOTTOTRACCIA POLEMICHE PER MANCATI INVITI

L’AQUILA – Un boom di presenze con tanti volti noti del mondo politico e istituzionale, qualche assenza tra i nomi di peso, polemiche sottotraccia per un parterre esclusivamente maschile e il mancato invito dei consiglieri regionali in una sala gremita.

È la prima fotografia scattata nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, che si è tenuta oggi a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a meno di un mese da un appuntamento molto atteso e per il quale sono previsti oltre 300 eventi in 300 giorni, con ospiti internazionali, distribuiti tra arte, musica, teatro, cinema, danza, partecipazione, ricerca.

Alla conferenza hanno partecipato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, presidente dell’Anci Abruzzo, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il coordinatore scientifico di candidatura Pier Luigi Sacco, il direttore di candidatura Alessandro Crociata, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, che ha sostenuto il dossier di candidatura insieme ai territori dell’area appenninica colpita dai sismi 2009 e 2016.

Oltre al malcontento, tra gli operatori, per la “fuga” al termine della conferenza del ministro Giuli, è stata notata l’assenza di una rappresentanza femminile in un tavolo di grande rilevanza in un evento nazionale molto partecipato. Unica, in prima fila, il sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’aquilana Fausta Bergamotto, ex assessore al comune dell’Aquila nella precedente Giunta Biondi.

Vicino a lei l’avezzanese Gianni Letta, ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio in quattro governi di Silvio Berlusconi e l’arcivescovo dell’Aquila Antonio D’Angelo.

Tra le assenze importanti svettano quelle dei senatori abruzzesi di FdI Guido Liris, capogruppo in Commissione Bilancio e relatore della finanziaria, ed Etel Sigismondi, c’era invece il deputato meloniano Guerino Testa.

Presente l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, unico esponente regionale di Forza Italia, assente invece il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, tanto che in sala si è parlato di incidente diplomatico per i mancati inviti al presidente e ai consiglieri regionali.

In sala, nonostante tutto, anche il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, il consigliere di FdI Luca De Renzis, il direttore generale della Regione Vincenzo Rivera, il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, i titolati degli Uffici speciali per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere Raffaello Fico, e dell’Aquila Salvatore Provenzano, il commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

Per il Comune dell’Aquila sono arrivati il vicesindaco Raffaele Daniele, l’assessore Laura Cucchiarella – assente l’assessore comunale con delega al Turismo Ersilia Lancia, moglie del senatore Sigismondi – i consiglieri di maggioranza Leonardo Scimia, capogruppo di FdI, Tiziana Del Beato, Maura Castellani, Katia Persichetti, Claudia Pagliariccio, di FdI, Daniele Ferella, della Lega, i consiglieri di opposizione Stefania Pezzopane, Paolo Romano, Lorenzo Rotellini, Enrico Verini. E poi il direttore generale del Comune Tiziano Amorosi, l’ex capo di Gabinetto oggi direttore dell’ex Onpi Andrea Di Biase.

E ancora Rinaldo Tordera, presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e vicepresidente del Comitato dei Garanti per L’Aquila 2026 – Capitale italiana della Cultura; il presidente del Tsa Miska Ruggeri; Piercesare Stagni, presidente dell’Abruzzo Film Commission; il sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi.

In sala anche Riccardo Toto, direttore generale Renexia SpA, e Mauro Fabris, vicepresidente di Strada dei Parchi, entrambe società del gruppo abruzzese Toto, Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, Michele Russo, titolare della società di comunicazione Mirus, Paride Vitale, noto personaggio televisivo nazionale e conduttore di programmi di successo. (a.c.-b.s.)