L’AQUILA CAPITALE CULTURA: SCELLI INCONTRA SINDACI, “UN ONORE LAVORARE PER SICUREZZA CITTADINI”

L'AQUILA - "È un onore lavorare per la sicurezza e il benessere dei cittadini abruzzesi".
Così il direttore della Protezione Civile, Maurizio Scelli, che si è incontrato oggi con una folta delegazione di sindaci della Regione Abruzzo in occasione dell'inaugurazione de L'Aquila Capitale della Cultura 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Scelli - si legge in una nota - ha espresso la sua gratitudine "per il calore e la stima ricevuti dai primi cittadini, ringraziando per il riconoscimento del lavoro svolto dalla Protezione Civile a favore dei territori abruzzesi".
"La Protezione Civile, guidata da Scelli, è impegnata a garantire interventi tempestivi ed efficaci per la sicurezza dei cittadini, come dimostrato dalle recenti attività di monitoraggio e gestione delle emergenze nella regione", conclude la nota.