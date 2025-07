L’AQUILA CAPITALE DEL PATTINAGGIO: A SETTEMBRE SI DISPUTERANNO GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA OPEN

L’AQUILA – Dal 26 al 28 settembre 2025, la città dell’Aquila sarà nuovamente capitale del pattinaggio corsa internazionale con la 13ᵃ edizione degli Internazionali d’Italia Open – Roller International Speed Skating Race – Indoor Track, evento che ospiterà anche il 5° Memorial Romano Maria Cacciani e il Campionato Nazionale CSEN 2025.

Organizzata dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano con il contributo del progetto “L’Aquila insieme per lo Sport”, e il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione Abruzzo, nonché del CONI, la manifestazione si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), World Skate, CSEN e CONI.

Il palcoscenico di questa tre giorni sarà la rinnovata pista coperta di Viale Ovidio, nella zona dello Stadio, dove si alterneranno giovani talenti del pattinaggio nazionale e internazionale. Le gare coinvolgeranno atleti appartenenti alle categorie giovanili dai “Giovanissimi” 8/9 anni (2016/2017) fino agli Allievi 15/16 anni (2009/2010), offrendo un ampio ventaglio di prove, dalle distanze brevi a quelle lunghe. Il dettaglio del programma è disponibile sul sito ufficiale della FISR.

L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al calendario gare e alle categorie partecipanti in base alle esigenze logistiche e sportive. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming, offrendo così visibilità su scala nazionale e internazionale.

L’Aquila si prepara, dunque, ad accogliere atleti, famiglie e appassionati in un evento che coniuga sport, memoria e promozione del territorio, in un’atmosfera di grande festa e competizione.

Partner e sponsor dell’iniziativa: Tramonti Apartments, Sunrise Aeroporto, Vesmaco Tracks, Fondazione Carispaq, air2bite, L’Aquila Marmi, MG, Arte Della Cera, Orsolini, Banco Desio, BCC Roma.

