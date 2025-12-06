L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA 2026: VERTICE IN PREFETTURA PER POTENZIARE I SISTEMI DI SICUREZZA

L’AQUILA – Con l’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno, che vede L’Aquila quale Capitale Italiana della Cultura 2026, sono state intraprese diverse iniziative volte a rafforzare il sistema sicurezza in più direzioni: dalla sicurezza urbana con l’istituzione di aree a vigilanza rafforzata e l’intensificazione del monitoraggio delle presenze di cittadini stranieri irregolari, alle misure di safety e security, alla tutela dell’economia legale.

Queste sono le misure condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Di Vincenzo al quale hanno preso parte rappresentanti dell’Amministrazione comunale dell’Aquila, il Questore Mancini, il Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri Del Campo e il Colonnello del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Oriolo.

1. Sicurezza Urbana – Istituzione di aree a vigilanza rafforzata e intensificazione del monitoraggio di cittadini stranieri irregolari In vista del prevedibile, elevato afflusso di visitatori e turisti che si recheranno in Citt‡ per gli eventi in programma per la Capitale Italiana della Cultura 2026, in chiave preventiva Ë stata condivisa, pur in presenza di un trend in diminuzione della delittuosit‡ in questo Capoluogo, l’opportunità di un’ulteriore intensificazione delle misure di sicurezza urbana. In tal senso, con provvedimento del Prefetto, condiviso in sede di Comitato, Ë stata prevista l’istituzione di aree a vigilanza rafforzata, che rappresentano uno strumento volto a rendere ancor più efficace l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalit‡ gi‡ messa in campo dalle Forze di Polizia con gli ordinari servizi di controllo del territorio.

Da tali aree potranno essere allontanati soggetti pericolosi per la sicurezza e che abbiano a loro carico precedenti specifici per reati in materia di sostanze stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio. Il provvedimento, adottato in via sperimentale per la durata di sei mesi a partire dal 15 dicembre, individua, quali aree a vigilanza rafforzata: – Piazza Santa Maria Paganica, – Terminal “Lorenzo Natali” di Collemaggio, – Piazzale Pasquale Paoli “Parco della Memoria”. Prefettura dell’Aquila Sul piano della sicurezza urbana, prosegue inoltre l’attività di monitoraggio delle presenze dei cittadini stranieri sul territorio, con l’adozione, sussistendone i presupposti, dei provvedimenti di espulsione nei confronti degli irregolari.

2. Misure di safety e security Nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, Ë stato istituito un Tavolo Tecnico, composto da rappresentanti delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e delle Amministrazioni locali, per l’analisi delle misure di safety e security contenute nei Piani di Sicurezza delle manifestazioni pubbliche, allo scopo di garantire elevati livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni e di eventi di pubblico spettacolo.

3. Tutela dell’economia legale È stata avviata un’attività di monitoraggio degli esercizi commerciali, con il coinvolgimento della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, volta a mettere a disposizione delle Forze di Polizia un quadro analitico delle nuove aperture di attivit‡ commerciali, dei subentri nella gestione delle stesse e delle dinamiche che interessano i relativi assetti societari.