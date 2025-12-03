L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: BIONDI, “LABORATORIO NAZIONALE DI INNOVAZIONE E RINASCITA”

L’AQUILA – “Oltre 300 giorni, ospiti internazionali, cinema, musica, danza, ricerca: L’Aquila sarà un laboratorio nazionale di cultura, innovazione e rinascita. ‘Un territorio mille capitali’ è il tema, perché per la prima vera diffusa capitale italiana della Nazione. Un territorio con la sua coralità di comunità coinvolte”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso della presentazione del programma per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

https://www.youtube.com/live/4vPZcpwnzHY