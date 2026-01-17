L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: CASTELLI, “SIMBOLO DI RINASCITA”

L'AQUILA - "L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 è simbolo di rinascita che parla all'Italia".

Lo ha detto il commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del centro, Guido Castelli, sulla cerimonia di inaugurazione di L'Aquila capitale della Cultura 2026.

"L'evento rappresenta un momento di straordinario valore simbolico e civile non solo per la città e l'Abruzzo, ma per l'intero Paese. È la dimostrazione concreta di cosa può fare una comunità che nel 2009 ha conosciuto il dolore del sisma e ha avuto la capacità di trasformare una tragedia in energia creativa, coesione sociale e visione di futuro - ha spiegato ancora -. L'odierna presenza all'inaugurazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di molti esponenti del Governo, come i ministri Alessandro Giuli e Giancarlo Giorgetti, è un segnale di grande rilevanza, anche simbolica: testimonia quanto la storia e il futuro de L'Aquila siano parte integrante della coscienza nazionale -ha concluso Castelli -. Nel mio ruolo di Commissario, in questi anni, ho potuto toccare con mano la determinazione profonda degli aquilani".