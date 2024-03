L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: D’AMICO, “GIUSTO RICONOSCIMENTO PER LA CITTA’ E LA SUA STORIA”

L’AQUILA – “Apprendo con grande entusiasmo la notizia che sarà L’Aquila la Capitale della Cultura 2026. Questo è un momento molto importante per la città, ma anche per tutto l’Abruzzo. Essere incoronata come Capitale della Cultura è il giusto riconoscimento per la città e per la sua storia, che si sposa con la vocazione culturale che da sempre contraddistingue il nostro Capoluogo, anche grazie alle numerose istituzioni del settore presenti nel territorio”.

Così, in una nota, Luciano D’Amico, candidato del campo largo alle regionali del 10 marzo, in merito alla notizia di L’Aquila Capitale della cultura, arrivata dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in una cerimonia nella Sala Spadolini del ministero.

“La cultura è, e deve essere, la solida base su cui fondare la rinascita, anche sociale, di una comunità. L’Aquila negli anni ha dimostrato, all’Italia e al mondo, di essere forte e resiliente, e spero che questo nuovo percorso, che coinvolge tante figure culturali e istituzionali, la porti a spiegare nuovamente le ali e a volare in alto, lì dove la storia l’ha condotta tante volte”, conclude D’Amico.