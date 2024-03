L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: ELOGI DA PORDENONE, IL VICESINDACO: “PRONTI A COLLABORARE”

PORDENONE- “Mi congratulo con la città de L’Aquila per il prestigioso riconoscimento a Capitale della Cultura 2026”: lo ha detto all’ANSA l’assessore alla cultura e vicesindaco del Comune di Pordenone, Alberto Parigi.

“I comuni delle due città di Pordenone e L’Aquila sono legati da un’amicizia testimoniata anche dalla visita nel 2023 del sindaco Pierluigi Biondi e di una delegazione della città abruzzese nella nostra città, in occasione della celebrazione del terribile terremoto del 6 maggio del 1976 – ha proseguito -. Pordenone offre tutta la sua collaborazione a L’Aquila in vista dell’importante traguardo nel 2026, nell’auspicio che ciò possa costituire un buon viatico per la nomina di Pordenone a Capitale della cultura nel 2027″. “Da questo punto di vista, assieme all’agenzia che predisporrà il dossier di candidatura – ha concluso – stiamo lavorando intensamente alle proposte attraverso numerosi incontri e tavoli di confronto con le associazioni culturali e sociali del territorio, il tessuto delle categorie economiche e d’impresa, le realtà del mondo socio sanitario, la rete di associazionismo e progettualità per il mondo giovanile e in generale tutti gli attori e i protagonisti della nostra città, affinché si costruisca un programma condiviso ricco e multidisciplinare, in grado di mettere in campo tutte le energie di Pordenone e del suo territorio”.