L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: EVENTO INAUGURALE NELLA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA

24 Ottobre 2025 14:48

L'Aquila - Cultura

L’AQUILA  – Sarà la caserma della Guardia di Finanza dell’Aquila, sede della Scuola ispettori e Sovrintendenti, a ospitare l’evento inaugurale di ‘L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026’.





Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, intervenendo alla cerimonia principale del 33/o premio Borsellino che ha avuto luogo questa mattina proprio nella struttura di Coppito che, nei primi anni del post-sisma 2009, ospitò alloggi degli sfollati, uffici, ma anche appuntamenti internazionali come il G8 o cerimonie solenni come i funerali delle vittime del terremoto.

“Questo luogo – ha detto Biondi – ha conosciuto tanto dolore, ma anche fiducia, speranza e voglia di guardare avanti. Per questo motivo è importante ritrovarci qui, tutti insieme”. Biondi ha ricordato il ruolo della caserma come “punto di riferimento nei giorni più difficili”

