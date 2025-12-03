L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: GIULI, “IL MIO CUORE BATTE PER LA CITTA’ DA TEMPO IMMEMORE”

ROMA – “Il mio cuore batte per la città dell’Aquila da tempo immemore, L’Aquila è capitale della cultura italiana da tanto tempo, è ossatura viva del tessuto culturale italiano”.
Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla presentazione del programma per L’Aquila Capitale italiana della Cultura in corso a Roma.
“Nel cratere, dove la terra si muove, gli uomini convivono con diverse criticità e dimostrano quanto può essere vivo il carattere”.
https://www.youtube.com/live/4vPZcpwnzHY
