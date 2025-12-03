L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: GIULI, “IL MIO CUORE BATTE PER LA CITTA’ DA TEMPO IMMEMORE”

3 Dicembre 2025 12:27

Italia - Cultura

ROMA – “Il mio cuore batte per la città dell’Aquila da tempo immemore, L’Aquila è capitale della cultura italiana da tanto tempo, è ossatura viva del tessuto culturale italiano”.

Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla presentazione del programma per L’Aquila Capitale italiana della Cultura in corso a Roma.





“Nel cratere, dove la terra si muove, gli uomini convivono con diverse criticità e dimostrano quanto può essere vivo il carattere”.

https://www.youtube.com/live/4vPZcpwnzHY

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: GIULI, “IL MIO CUORE BATTE PER LA CITTA’ DA TEMPO IMMEMORE”
    ROMA - "Il mio cuore batte per la città dell'Aquila da tempo immemore, L'Aquila è capitale della cultura italiana da tanto tempo, è ossatura viva d...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: