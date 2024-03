L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: I SEGRETARI DEL PD, “A DISPOSIZIONE PER REALIZZARE UN PROGRAMMA”

L’AQUILA – In un comunicato Daniele Marinelli, segretario PD Abruzzo, Francesco Piacente, segretario PD provincia dell’Aquila e Nello Avellani, segretario PD L’Aquila, esprimono la loro soddisfazione per il risultato conseguito.

“L’Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Una notizia bellissima”, si legge nel comunicato, “la città potrà mettere in mostra, per un anno, i propri caratteri originali e i fattori distintivi che possono determinarne lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità. È il coronamento di un cammino lungo 15 anni, che ha raccontato la forza e l’orgoglio di una città che ha saputo combattere per la sua ricostruzione e che, nel 2026, avrà l’opportunità di mostrare al Paese le sue straordinarie bellezze, la sua vitalità artistica e culturale. Un orgoglio, per l’intera comunità. Complimenti a tutte e tutti coloro che hanno lavorato al dossier, delineando una “città multiverso” che siamo sicuri saprà mettere insieme suggestioni, sensibilità e arti diverse. Un’opportunità che dovremo saper cogliere al meglio, auspicando che questa sia l’occasione per rendere la cultura davvero accessibile e diffusa: in questo senso, il Partito democratico si mette a disposizione, fin da subito, per realizzare un programma per valorizzare il territorio, come merita”.