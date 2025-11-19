L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: IL 3 DICEMBRE PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA A ROMA CON MINISTRO GIULI

L’AQUILA – “Un territorio, mille capitali”: con questo claim L’Aquila, Capitale italiana della cultura 2026, presenterà il proprio programma nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma.

Alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative, a partire dalle 11.30, interverranno il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il coordinatore scientifico di candidatura Pier Luigi Sacco, il direttore di candidatura Alessandro Crociata, Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, città che ha sostenuto il dossier di candidatura, insieme ai territori dell’area appenninica colpita dai sismi 2009 e 2016, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Durante l’incontro – si legge in una nota – verranno illustrate le principali linee progettuali e le tappe operative legate all’anno di Capitale della cultura con la partecipazione dei rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni culturali che hanno contribuito alla composizione del programma delle manifestazioni.