L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: IL SOTTOSEGRETARIO D’ERAMO, “UN’ OCCASIONE PER LE ZONE INTERNE”

L’AQUILA – “Quella di oggi è una grande vittoria per L’Aquila, per gli aquilani e per tutti gli abruzzesi. Una soddisfazione enorme per l’intera regione per la quale ringrazio il sindaco Pierluigi Biondi, l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo traguardo. Un traguardo meritatissimo per una città che, dopo il sisma del 2009, ha avuto la grande forza e capacità di rialzarsi. E la cultura è stata proprio la chiave di volta del suo percorso di rinascita. La cultura ha fatto tornare a vivere il tessuto urbano e ha alimentato crescita e sviluppo economico”.

Così il sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo sulla proclamazione di L’Aquila a Capitale della Cultura 2026. “Questo riconoscimento rappresenta inoltre – sottolinea – una importantissima occasione per far conoscere e valorizzare le aree interne, che sono il cuore dell’Abruzzo, mantengono viva la nostra storia e chi siamo”.