L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: MARSILIO, “PASSAGGIO STORICO PER L’ABRUZZO E L’APPENNINO”

ROMA – “Nel 2026 mostreremo all’Europa una città che è un laboratorio vivo, un luogo di incontro e innovazione. Siamo di fronte ad un passaggio storico per l’intero Abruzzo e l’intero Appennino”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della presentazione del programma per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 a Roma.

“La designazione è il riconoscimento di un percorso lungo e complesso – ha aggiunto -, sempre sostenuto da istituzioni, cittadini e realtà sociali, che hanno creduto alla possibiilità di rinascere. Un risultato che premia la ricostruzione materiale ma anche sociale, una comunità che ha saputo reagire alla ferita del terremoto”.

