L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: MARSILIO, “PASSAGGIO STORICO PER L’ABRUZZO E L’APPENNINO”

3 Dicembre 2025 12:11

Italia - Cultura

ROMA – “Nel 2026 mostreremo all’Europa una città che è un laboratorio vivo, un luogo di incontro e innovazione. Siamo di fronte ad un passaggio storico per l’intero Abruzzo e l’intero Appennino”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della presentazione del programma per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 a Roma.





“La designazione è il riconoscimento di un percorso lungo e complesso – ha aggiunto -, sempre sostenuto da istituzioni, cittadini e realtà sociali, che hanno creduto alla possibiilità di rinascere. Un risultato che premia la ricostruzione materiale ma anche sociale, una comunità che ha saputo reagire alla ferita del terremoto”.

https://www.youtube.com/live/4vPZcpwnzHY

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: MARSILIO, “PASSAGGIO STORICO PER L’ABRUZZO E L’APPENNINO”
    ROMA - "Nel 2026 mostreremo all'Europa una città che è un laboratorio vivo, un luogo di incontro e innovazione. Siamo di fronte ad un passaggio stor...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: