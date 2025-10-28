L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: NOMINATI NUOVI ESPERTI NEL COMITATO GARANTI, TORDERA VICEPRESIDENTE

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha nominato cinque esperti esterni nel Comitato dei Garanti per L’Aquila 2026 – Capitale italiana della Cultura.

Entrano a far parte dell’organismo il presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila Rinaldo Tordera (vicepresidente), Donatella Donati, Raffaella Peroni, Enzo Peruffo e Agata Tiberi.

La nomina, per decreto, arriva dopo un avviso pubblico approvato e la successiva selezione da parte della commissione composta da Fabio De Paulis (presidente), Simona Malavolta (segretaria) e Giampiero Marchesi.

Entro il termine del bando, il 14 luglio, sono state presentate 37 candidature, di cui 35 ammissibili. La commissione si è riunita il 18 agosto, trasmettendo poi al sindaco la rosa di nominativi individuata.

Il Comitato dei Garanti è previsto dalla delibera di Giunta n. 139 del 28 marzo 2025 ed è presieduto dal sindaco o da un suo delegato.

Ne fanno parte i soggetti promotori del dossier di candidatura (Comune dell’Aquila, Regione Abruzzo, Comune di Rieti, Uffici Speciali per la ricostruzione) e due rappresentanti del Consiglio comunale, individuati nei vicepresidenti Emanuela Iorio e Daniele Ferella.

Tra i delegati istituzionali figurano Roberto Santangelo per la Regione Abruzzo, Letizia Rosati per il Comune di Rieti, Vincenzo Rivera, Salvatore Provenzano e Raffaello Fico per gli uffici speciali ricostruzione Usra e Usrc.

Il decreto rafforza la governance del progetto L’Aquila 2026, chiamato a coordinare le attività programmatiche e gestionali del programma culturale legato al titolo di Capitale italiana della Cultura.