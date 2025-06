L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: PEZZOPANE, “DOMANI IN TERZA COMMISSIONE, NECESSARIA CONDIVISIONE”

CULTURA, Pezzopane, Domani portiamo L’Aquila Capitale 2026 in 3’ Commissione, occorre grande coinvolgimento per successo che duri nel tempo

L’AQUILA – “L’Aquila capitale della cultura 2026 approda in terza commissione. Con ritardo rispetto alle necessità ed ai tempi previsti dal regolamento, ma comunque si terrà finalmente domani mattina, giovedì 12 giugno, alle 11,30 a Palazzo Margherita, la riunione per discutere del progetto. Ho chiesto la convocazione di questa commissione insieme a consigliere e consiglieri di opposizione perché crediamo sia urgente conoscere lo stato dell’arte e aprire ad un maggiore coinvolgimento il consiglio comunale ed il mondo vasto della cultura”.

Così, in una nota, Stefania Pezzopane, consigliera comunale del Pd e prima firmataria della richiesta di 3’ commissione consiliare, depositata oltre un mese fa e sottoscritta anche dai consiglieri Stefano Albano, Stefano Palumbo, Paolo Romano, Lorenzo Rotellini e Simona Giannangeli.

Di seguito la nota completa.

“Immagino siamo tutte e tutti d’accordo sul traguardo da raggiungere: l’appuntamento del 2026 deve vedere tutta la città, il territorio e l’intera regione mobilitata e deve lasciare traccia di successo e rafforzare la trama culturale a L’Aquila e non solo. E tutti e tutte devono essere messe in condizione di dare una mano e di partecipare alla grande sfida. Constatiamo purtroppo – pur avendo dato pubblicamente immediata disponibilità al Sindaco a dare un contributo utile – che nessun passo è stato fatto per coinvolgere il consiglio comunale e quindi la città intera nella sua più alta rappresentanza. L’ incontro di domani richiesto da oltre un mese al Presidente della 3 Commissione

Fabio Frullo segue un altro incontro sempre richiesto da noi opposizioni a dicembre in cui erano stati annunciati impegni che sono ad ora totalmente disattesi. Mancano ormai pochi mesi, siamo giunti al mese di giugno e le attese sono tante.

Anche gli annunci sono tantissimi, ma di fatto non si conosce ancora nulla su alcuni aspetti organizzativi e programmatici.

Per questo abbiamo chiesto domani mattina di conoscere un aggiornamento sullo stato dell’arte del programma, se la giunta intende costituire o se si è costituito un comitato istituzionale autorevole e plurale, se c’ è un comitato scientifico di supporto per garantire l’alta qualità del progetto.

Vogliamo inoltre approfondire da chi è composto l’annunciato gruppo dei “progettisti” e quale è la loro funzione. Abbiamo già a dicembre il coinvolgimento dell’intero consiglio comunale, finora totalmente escluso da tutto, persino la 3’ commissione si riunisce per la seconda volta solo su nostra sollecitazione, come se non fosse della partita.

Intendiamo sollecitare anche un coinvolgimento dei comuni nel progetto per il 2026.

E naturalmente vogliamo un puntuale coinvolgimento e protagonismo delle associazioni culturali tutte e delle organizzazioni sociali del territorio.

Un capitolo importante riguarda i luoghi ed i siti che si intendono utilizzare per la programmazione degli eventi, considerato che non sarà purtroppo disponibile il Teatro comunale e che anche sul Teatro San Filippo e sul Cinema Massimo (tutti e tre prestigiosi spazi di proprietà comunale) non ci sono notizie.

Importante è approfondire quale sia il bilancio preventivato e quali siano i contributi statali e regionali e di eventuali partner privati.

Siamo certi che la città possa e debba vivere una occasione importante e che perché questo avvenga, il governo di questo progetto debba essere aperto e coinvolgente.

Abbiamo chiesto – per un confronto utile proficuo – la presenza in commissione del Sindaco Biondi anche nella sua qualità di assessore alla cultura, dei Prof Alessandro Crociata direttore della candidatura e del prof Pierluigi Sacco oltre a quella del dirigente del settore Cultura referente del progetto”.