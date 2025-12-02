L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2026: DOMANI DIRETTA STREAMING

L’AQUILA – La conferenza stampa di presentazione del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune dell’Aquila.
All’iniziativa, in programma domani, mercoledì 3 dicembre, a Roma, nella Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle ore 11:30, parteciperanno Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Pier Luigi Sacco, coordinatore scientifico di candidatura, Alessandro Crociata, direttore di candidatura, Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, città che ha sostenuto il dossier di candidatura, insieme ai territori dell’area appenninica colpita dai sismi 2009 e 2016, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Alessandro Giuli, ministro della Cultura.
Il link per la diretta: https://www.youtube.com/live/4vPZcpwnzHY
