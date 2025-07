L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2026: IL 14 LUGLIO AL VIA PRESS TOUR

L’AQUILA – Al via lunedì 14 luglio il press tour organizzato dal Comune dell’Aquila per promuovere la città e il territorio in vista del 2026, quando L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura.

Due giorni in cui la stampa nazionale, internazionale e di settore visiterà i principali monumenti dell’Aquila e dintorni, esplorando le attrazioni artistiche e paesaggistiche più caratteristiche del territorio.

Dal Parco Archeologico di Amiternum, tappa d’apertura nella mattina del 14 luglio, si proseguirà quindi verso il cuore della città, dove i giornalisti coinvolti potranno ammirare la Fontana delle 99 cannelle, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e Amphisculpture di Beverly Pepper. Nel pomeriggio sono previste altre tre tappe: il Castello Cinquecentesco, la Basilica di San Bernardino da Siena e una passeggiata alla scoperta del centro città, con i suoi cortili e i palazzi storici.

Il 15, invece, giornata all’insegna del trekking naturalistico: Campo Imperatore, Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio. Fossa e Sant’Eusanio Forconese chiudono la gita fuori porta prima del rientro all’Aquila, dove alle 17 è previsto un press briefing a Palazzo Margherita nel corso del quale il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore al Turismo Ersilia Lancia dialogheranno con le testate presenti per approfondire le potenzialità e l’attrattività della città in vista del 2026, focalizzandosi anche sulla crescita del comparto turistico.

Obiettivo principale dell’iniziativa: raccontare un territorio capace di coniugare il turismo lento, esperienziale e culturale con una dimensione profondamente umana, proponendosi in Italia e all’estero quale contesto in cui il visitatore può entrare in contatto con una realtà autentica, fatta di borghi, storia, arte, eccellenze agroalimentari e saperi artigiani.