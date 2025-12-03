L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2026: LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

3 Dicembre 2025 11:50

Italia - AbruzzoWeb Turismo, Cultura
Featured Video Play Icon

ROMA – In corso a Roma la conferenza stampa di presentazione del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.





Presenti, tra gli altri, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Pier Luigi Sacco, coordinatore scientifico di candidatura, Alessandro Crociata, direttore di candidatura, Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, città che ha sostenuto il dossier di candidatura, insieme ai territori dell’area appenninica colpita dai sismi 2009 e 2016, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Alessandro Giuli, ministro della Cultura.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2026: LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
    ROMA - In corso a Roma la conferenza stampa di presentazione del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Presenti, tra gli al...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: