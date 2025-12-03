L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2026: LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

ROMA – In corso a Roma la conferenza stampa di presentazione del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.
Presenti, tra gli altri, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Pier Luigi Sacco, coordinatore scientifico di candidatura, Alessandro Crociata, direttore di candidatura, Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, città che ha sostenuto il dossier di candidatura, insieme ai territori dell’area appenninica colpita dai sismi 2009 e 2016, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Alessandro Giuli, ministro della Cultura.
