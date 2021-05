L’AQUILA CAPITALE PATTINAGGIO A ROTELLE: TUTTO PRONTO PER GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA OPEN

L’AQUILA – “Siamo di fronte ancora una volta ad un grande evento, dopo il Giro d’Italia e Internazionali di tennis. Un ritorno alla vita nel post covid, anche nel segno dello sport, e l’Abruzzo ancora una volta è protagonista, con un grande ritorno in termini di immagine ed indotto”

Così nella conferenza stampa di oggi a palazzo Silone l’assessore Guido Quintino Liris con delega allo sport ha presentato il trofeo ranking internazionale d’Italia Open di pattinaggio a rotelle, che si svolgerà a L’Aquila dal 21 al 23 maggio prossimo.

Grande evento sportivo che vedrà la partecipazione di 70 squadre da tutta Italia Europa con 450 atleti in pista che si misureranno nella pista comunale di Santa Barbara Enel circuito stradale cittadino di viale Corrado IV.

Le gare saranno valide per il campionato nazionale Csen, per il secondo memorial Romano Maria Cacciani, l’ottavo Memorial Angelo Onorati.

Presenti alla conferenza stampa l’assessore Liris, l’aquilano Roberto Marotta, ex campione del mondo 1967 presidente nazionale della Federazione nazionale sport rotellistici (Fisr), l’assessore comunale Vito Colonna, il presidente del centro polisportivo giovanile aquilano Mario Miconi, il presidente Firs regionale, Giovanni D’Eugenio.

Per la prima volta la città dell’Aquila sarà sede di una tappa della Coppa del Mondo Word on-line Cup che terminerà in ottobre con la nota maratona di Berlino dove solitamente parteciperanno oltre 3000 pattinatori. Quest’anno inoltre la federazione Italiana pattinaggio ha inserito la manifestazione nel ranking nazionale di gare Top. Sarà presente anche la nazionale italiana di pattinaggio con circa 30 atleti Azzurri suddivisi nelle varie categorie dei cadetti e senior e lo staff tecnico.

Marotta, ex campione del mondo di pattinaggio, ha sottolineato che “la federazione world skate è quella che ha il maggior numero di discipline e tesserati dopo le grandi federazioni come atletica e nuoto. Il comitato olimpico ha deciso di svecchiare il programma olimpico aprendo ai giovani e al pattinaggio. Poter dire che in Italia e a L’aquila si organizza in templi di covid un simile evento, mi riempie di orgoglio: fare sport significa fare prevenzione incentivare la prevenzione”