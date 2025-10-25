L’AQUILA: CAPRIOLO SBRANATO DA LUPO A TEMPERA, ROSSI, “POTREBBE FORMARE UN BRANCO”

L’AQUILA – Nuova incursione del lupo che sta facendo strage di animali agendo, per lo più, nella frazione aquilana di Tempera.

L’animale, immortalato da una fototrappola, ha infatti sgozzato un capriolo mentre nei giorni scorsi aveva ucciso dei cani di piccola taglia e, in una di queste occasioni, un allevatore ha visto passare l’animale a pochi metri di distanza da lui.

Secondo Dino Rossi, portavoce del Cospa, potrebbe trattarsi di una femmina e in tale caso “aumenterebbe ulteriormente il rischio che possa arrivare a formare un branco”. La preoccupazione esiste anche se il lupo attacca l’uomo solo in pochi casi.

E, infatti, tre giorni fa il Wwf ha diramato un vademecum sulla sicurezza con dei consigli invitando la popolazione a non lasciare nei cassonetti rifiuti organici che attirano i lupoidi affamati e mantenere la calma in caso di avvistamenti o incontri ravvicinati, tenendo presente che i lupi sono indotti alla fuga facendo rumore o battendo le mani.

I lupi, inoltre, sono aggressivi soprattutto se vedono in pericolo i loro cuccioli. In tali casi la cautela deve essere massima.