L’AQUILA – Intervento in nottata all’Aquila, in Via Paolucci, da parte dei carabinieri impegnati a calmare un uomo di colore che ha dato in escandescenze.

L’uomo, dalle prime informazioni raccolte, si sarebbe gettato a terra ed avrebbe cominciato ad urlare a squarciagola.

A pochi passi si trovano il Comando provinciale della Guardia di Finanza e la caserma dei carabinieri, oltre al Centro Celestiano.

in aggiornamento