L’AQUILA, CARREFOUR EXPRESS ACQUISITO DALLA BOTTEGA DA MARCELLO RIAPRE VENERDI’ 5 MAGGIO

L’AQUILA – Il Carrefour Express di Corso Vittorio Emanuele passa di mano e ne acquisiscono la gestione Marcello De Angelis e Anna Moscardi, imprenditori aquilani che dal 2020 hanno ridato vita in Piazza Duomo alla storica Bottega da Marcello, prosciutteria e gastronomia alimentare nata nel 1945.

Si tratta di un caso più unico che raro di imprenditori locali, peraltro particolarmente orientati alle piccole produzioni di qualità, che prendono in mano un negozio del colosso internazionale della grande distribuzione affiancando il brand della Bottega a quello Carrefour.

Nei locali che storicamente ospitavano il Cinema Rex nei pressi dei Quattro Cantoni, prima di diventare un negozio di abbigliamento della catena Benetton, Carrefour Express è il primo supermercato ad essere tornato in centro dal terremoto, ha una superficie di circa 250 metri quadri e manterrà l’impostazione di vicinato affiancando a tutti gli articoli già presenti un ricco assortimento di prodotti locali selezionati.

“Questa scelta per noi rappresenta un ulteriore passo verso la concretizzazione di una linea guida che ci contraddistingue da sempre poiché oltre ai servizi e alla vasta gamma di prodotti già presenti della linea Express, ci sarà un’attenzione ulteriore ai migliori prodotti delle nostre aziende locali, in modo da garantire ai clienti un assortimento ancor più completo e di qualità, la freschezza dei prodotti sempre stagionali e al miglior prezzo, in un’ottica sostenibile”, commentano Marcello e Anna.

“Nella gestione di questo punto vendita rimarranno inalterati quindi i punti di forza di Carrefour Express come i servizi di vicinato efficienti e innovativi e il vastissimo assortimento di prodotti che continueremo a proporre nel nostro supermercato attraverso le tante categorie merceologiche: dall’ortofrutta ai formaggi e latticini, salumeria, carne e pesce, gastronomia al banco calda e fredda, vini e bevande, oli, scatolame, reparto surgelati, reparto saponi ed igiene personale, pane e dolci. Inseriremo a breve anche un’altra novità: oltre al pane confezionato già presente, ci sarà una panetteria interna con pane e pizze locali sempre di prima qualità”.

“In questi mesi di progettazione”, aggiungono, “abbiamo lavorato a lungo su ogni dettaglio, insieme ai vertici Carrefour che ci hanno dimostrato massima disponibilità e attenzione in ogni processo, abbiamo partecipato a riunioni con tecnici ed esperti del settore, studiato ed analizzato insieme dati importanti, ci siamo impegnati molto in questa prima fase per aggiungere alla nostra esperienza pluriennale nel settore alimentare nuove tecniche e conoscenze, un know how che applicheremo al meglio nella gestione delle nostre attività in centro”.

“Per noi”, sottolineano Marcello e Anna, “è una grossa conquista affiancare il nostro logo a quello di una grande multinazionale che ha raggiunto in questi anni di attività ottimi risultati e con la quale avremo modo di comunicare da vicino e rendere ancora più impattante un dialogo diretto a soddisfare le richieste e le esigenze della nostra città”.

La Bottega Da Marcello rimarrà nel suo format originale come boutique del gusto, per una spesa di qualità con possibilità di consumare un aperitivo e fare degustazioni sul posto.

“Resteremo concentrati in entrambi i contesti sulla massima attenzione al cliente e sulle esigenze dei consumatori attraverso una nostra costante presenza sui punti vendita e su una gestione attiva direttamente in campo”, dicono Marcello e Anna, “con confronti giornalieri con i nostri dipendenti che riceveranno ulteriore formazione al fine di offrire ai cittadini un importante servizio di prossimità, qualità e cortesia”.

La nuova gestione inaugurerà venerdì prossimo, 5 maggio, dopo tre giorni di chiusura per inventario e riallestimento. L’appuntamento con il taglio del nastro alla presenza di produttori e fornitori locali che offriranno in degustazione le proprie prelibatezze, i vertici Carrefour e i rappresentanti istituzionali è alle ore 11,00 ma il negozio sarà regolarmente aperto al pubblico dalle 7,30.