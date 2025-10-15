L’AQUILA: CARTELLONE NATALIZIO, PROPOSTE ENTRO IL 7 NOVEMBRE

L’AQUILA – C’è tempo fino al 7 novembre per presentare al Comune dell’Aquila le proposte di eventi da inserire nel cartellone delle iniziative culturali delle prossime festività natalizie.

Possono inoltrare la richiesta – si legge in una nota del Comune – Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed organismi con sede nel comune dell’Aquila ed operanti nel medesimo territorio comunale; Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed Organismi con sede in altri Comuni, purché la realizzazione dei progetti proposti avvenga nel territorio aquilano a beneficio della sua popolazione.

La richiesta di inserimento nel cartellone non dà diritto automatico all’erogazione di un contributo economico, né comporta obblighi in carico al Comune dell’Aquila circa il riconoscimento di contributi e/o vantaggi economici di diversa natura.

Qualora il soggetto richiedente, oltre all’inserimento nel cartellone natalizio, volesse presentare istanza di contributo straordinario e/o di ulteriori “vantaggi economici di diversa natura”, per la medesima iniziativa, dovrà usare sempre lo stesso Modello di attribuzione di contributo per attività culturale (Allegato B), barrando le voci corrispondenti.

A tal proposito la Giunta comunale ha approvato lo stanziamento di 30mila euro per sostenere le iniziative che riguarderanno l’arco di tempo compreso tra il 6 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, dovranno essere attinenti al tema e al periodo natalizio e potranno riguardare attività che vanno dalla musica, al teatro, alla danza, alla letteratura oppure mostre, eventi ludici, eventi ludici e laboratori per bambini, presepi o cori natalizi.

La richiesta, con la documentazione prevista nel bando, deve essere inviata entro le ore 10 di venerdì 7 novembre all’indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.laquila.it