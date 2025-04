L’AQUILA: CASAPOUND, DOMANI EVENTO PER I 20 ANNI DI PIAZZA FONTESECCO CON GIANLUCA IANNONE

L’AQUILA – “Compie vent’anni di vita la comunità militante di Piazza Fontesecco, che celebrerà questo importante traguardo domani, giovedì 24 aprile, con la presenza del presidente nazionale di CasaPound Italia, Gianluca Iannone, e una serata comunitaria”.

È quanto viene annunciato con una nota dal movimento: “Era il 18 aprile 2005 quando, con l’apertura della relativa sede, si costituiva ‘Base Militante Piazza Fontesecco’, che avrebbe aderito tre anni dopo alla neonata associazione CasaPound Italia, la quale si proponeva di diffondere e replicare in tutto lo Stivale l’esperienza già collaudata a Roma nell’ambito del circuito delle occupazioni non conformi. Da allora e fino a oggi la nostra comunità ha costituito un punto di riferimento imprescindibile nella vita cittadina, rappresentando una realtà unica fatta di politica, cultura, azione, solidarietà e militanza”.

“Con l’orgoglio per il cammino percorso, costellato di difficoltà ma anche di tanti successi, e con la volontà di proseguire ancora lungo questa strada – prosegue la nota della tartaruga frecciata – giovedì 24 aprile celebreremo il nostro ventesimo compleanno nella sede di via Buccio di Ranallo n. 55 in compagnia di Gianluca Iannone, presidente nazionale di CasaPound Italia, che presenterà alle ore 18:30 il volume ‘Venti’, dedicato a un altro ventennio, quello delle conferenze culturali organizzate nella torre di via Napoleone III a partire dalla sua occupazione del dicembre 2003.”

“Al termine della conferenza – conclude il comunicato – la serata proseguirà con una cena comunitaria e l’esibizione di alcuni gruppi di musica alternativa. Tutti coloro che in questi anni hanno fatto parte della nostra storia e tutti i cittadini che apprezzano il nostro impegno e le nostre attività sono impegnati a partecipare”.